Nasce il nuovo Lions Club Mornese-Oltregiogo e Alto Monferrato Orientale

MORNESE - È stato costituito con l’ambizione di divenire la cassa di risonanza della voce dei piccoli centri periferici il nuovo Lions Club Mornese-Oltregiogo e Alto Monferrato Orientale. La presentazione ufficiale è avvenuta sabato scorso, 19 marzo, nell’affascinante cornice del ristorante Villa Bottaro a Silvano d’Orba, alla presenza di Yvette Pillon, governatore del Distretto Lions 108 Ia2, di molti officer distrettuali e dei presidenti dei club del territorio.

La carica di presidente sarà ricoperta da Giuseppe Angelo Mazzarello che, nel corso della serata, ha esposto a tutti i partecipanti le finalità per la quale è stato creato il nuovo ente. Oltre a far conoscere la realtà del territorio di cui è espressione, il Club intende promuovere la cultura nei piccoli centri e far emergere le criticità dei territori lontani dai centri-zona, sensibilizzando le istituzioni per consentire ai cittadini dei piccoli comuni di avere le stesse garanzie costituzionali dei residenti urbani.

Firma e distintivi per i soci fondatori

Pur avendo sede a Mornese, infatti, l'associazione rappresenta un territorio più vasto a cavallo tra la Liguria ed il Basso Piemonte. Non è un caso se nello stemma identitario figurano le bandiere della Serenissima Repubblica di Genova - a richiamo proprio dell’Oltregiogo genovese - e del Ducato del Monferrato.

Nel corso della serata è arrivata anche la firma della Charter e la consegna dei distintivi ai soci fondatori: Dino Angelo Angelini, Luigi Riccardo Calcagno (Presidente Comitato Soci), Mario Carrea, Angelo Carrosio (Coordinatore LCFI), Riccardo Caruso, Roberto De Marco, Paolo De Micheli, Giancarlo Faragli, Marcello Ferrari (Consigliere), Paola Ferrari, Eugenio Gastaldo (Presidente Comitato MKTG e Comunicazione), Elisabetta Mazzarello (I Vice Presidente e Segretario), Giuseppe Angelo Mazzarello (Presidente), Giovanni Nicoletti (II Vice Presidente), Sara Oltracqua, Marco Oltracqua, Cinzia Palazzolo, Marco Giuseppe Pestarino (Presidente Comitato Service-GST), Marco Pestarino, Giuseppe Rapisarda (Cerimoniere), Massimo Repetto, Samuele Bruni, Smit Lionel (III Vice Presidente e Tesoriere) e Maurizio Zacchini (Consigliere).