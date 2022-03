Distretto del Commercio, al via la stesura del progetto

OVADA - Saranno stilate nel prossimo mese le linee guida del progetto triennale di rilancio ispirate dall'istituzione del nuovo Distretto Urbano del Commercio. La Regione Piemonte ha già concesso al progetto "GoOvada" un finanziamento da 20 mila euro integrato dai 5 mila messi a disposizione da Palazzo Delfino. Le azioni da costruire dovranno mirare alla rigenerazione del tessuto della città, alla creazione di un brand più forte, porre le basi per reagire alla crisi generata negli ultimi anni dal depauperamento progressivo e dalle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria.

"GoOvada", il progetto snobbato attira fondi per il commercio Sarà finanziato nel 2022, tramite il bando regionale per ammodernare il settore e dare maggiore identità

Visione ampia

"Abbiamo inserito nel progetto tutto il perimetro della città - spiega l'assessore al Commercio, Marco Lanza - perchè il rilancio dev'essere generalizzato. L'opportunità la presenteremo negozio per negozio, la partecipazione dovrà essere ampia. Se quanto saremo in grado di stilare otterrà il via libera dalla Regione avremo la possibilità di accedere a nuovi fondi per la riqualificazione e la promozione". Primo passo la creazione di un loco, un'immagine stilizzate che riassume collocazione e caratteristiche della città. Partner di secondo livello dell'iniziativa sono le associazioni di categoria, gli attori primari del commercio, la Casa di Carità impegnata sull'aspetto della formazione professionale. "I distretti urbani - aggiunge Francesco Alfieri, manager del nascente distretto - nascono per un cambio di paradigma. Sono un modo per ripensare il modello delle nostre città. Ma l'aspetto più importante è la spinta al parternariato tra soggetti pubblici e privati senza il quale non è possibile fare nulla".