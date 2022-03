Aziende e territorio, un convegno in Enoteca

OVADA - La giornalista de “Il Sole 24 ore” Lucilla Incorvati sarà la moderatrice del convegno in programma domani, sabato 26 marzo, dalle ore 10.00, presso i locali dell'Enoteca Regionale di Ovada. Si tratta del primo dei due momenti di approfondimento previsti per “Ovada, il ‘900 è già futuro”, la mostra realizzata per raccontare la storia di quattro aziende simbolo della meccanica e motore dell’economia del territorio: Bovone, Mecof, Ormig, Vezzani.

Nel rievocare la storia delle aziende, dalla voce dei loro rappresentanti più significativi, verrà messo in evidenza anche lo stretto rapporto simbiotico tra le aziende e il territorio con la nascita e lo sviluppo di un fiorente artigianato di alto profilo in grado di assumere poi vitalità autonoma. Il seminario verrà anche trasmesso in streaming sul canale di Youtube (disponibile a questo link) dell'Enoteca.

La mostra nel frattempo sta riscuotendo un buon successo di visitatori. Gli orari rimangono quelli di apertura dell’ente di promozione, ogni giorno tra le 10.00 e le 12.00 e tra le 16.00 e le 19.00 con l’esclusione del lunedì. L’iniziativa si chiuderà il 23 aprile con il secondo convegno dedicato alle prospettive di sviluppo.