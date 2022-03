Festa per la pallavolo, Under 19 campione territoriale

OVADA - Una finale che ha rappresentato la sublimazione di un percorso iniziato lo scorso anno con il "lancio" di molti ragazzi in Serie C con la prima squadra. Un Geirino in festa come da tanto tempo non si vedeva. La Pallavolo Ovada celebra il titolo territoriale conquistato dall'Under 19 maschile guidata da coach Volpara. L'ultimo atto si è rivelato una maratona con la vittoria 3-2 contro Verbania, l'unica squadra che in stagione regolare era riuscita a contrastare il cammino dei giovani biancorossi. Un'affermazione che ha ancora più valore se si considera le condizioni precarie della formazione (con tre assenze importanti) affrontate all'ultimo atto. "Chi ha giocato - spiega Alberto Pastorino, presidente della società - ha saputo dare il massimo e confermare la bontà del percorso di crescita di questi mesi".

Partita sul filo

Solo il tiebreak, concluso 15-8, non ha avuto troppa storia. La finale è stata un susseguirsi di emozioni e colpi di scena. I parziali: 25/21, 23/25, 13/25, 25/21, 15/8. L'iniziale superiorità ovadese è sembrata svanire nella seconda e terza frazione. I correttivi imposti dalla panchina hanno saputo imprimere la spinta giusta dal quarto set. Il calore del pubblico ha fatto il resto con una squadra che ha saputo rispondere e tornare a essere efficace. Al termine della sfida la dirigente Monica Repetto ha ricevuto il riconoscimento dai vertici federali. "La vittoria - prosegue Pastorino - è il frutto di un lavoro importante fatto dalla società e della fiducia della Pallavolo Novi che ha "prestato" tre suoi ragazzi inseriti nell'organico". Fanno parte del gruppo: Boschi, Pastore, Luca e Tommaso Raffaghelli, Gasti, Banchero, Castagna, Nervi, Rivanera, Sbarbori, Giovannelli e Cordone. Ora il percorso prosegue con la fase regionale. Già domenica parte il girone che vede l’Ovada impegnata con Pallavolo Boves, Pvl Torino e Arti e Mestieri. Prime due gare in casa, ultimo impegno in trasferta. Le prime due accederanno alla final four per il titolo regionale.