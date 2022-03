"Comuni riuniti": con i grigi a Mornese per donare le borracce agli studenti

MORNESE - C'erano anche alcuni giocatori e rappresentanti dell'Alessandria Calcio alla consegna delle borracce in metallo realizzate dall'Egato 6 Alessandrino (in collaborazione con la "Comuni Riuniti" di Belforte Monferrato, ndr) e consegnate, nella mattinata di ieri, agli alunni delle scuole di Mornese. L'iniziativa si è svolta ieri, martedì 22 marzo, in occasione della "Giornata Mondiale dedicata all'Acqua".

L’appuntamento si è aperto con i saluti di Simone Pestarino, sindaco del paese, supportato dai consiglieri comunali Melody Sciutto e Cristina Pietrapiana. A seguire, dopo l'intervento della professoressa Immacolata Devincenzis, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Molare (di cui Mornese fa parte), ha preso la parola Jari Calderone, referente della "Comuni Riuniti" che, oltre ad aver invitato gli alunni ad utilizzare la borraccia in metallo donata nella quotidianità, ha esplicato i dati di consumo di acqua e le buone prassi per un suo corretto utilizzo evitando gli sprechi.

Slide e sorprese per i giovani alunni

La consegna delle borracce rientra nel progetto “Bere Trasparente – L’Acqua con Te”, volto a sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza dell’acqua pubblica e della sostenibilità ambientale, volta a limitare l’uso di bottiglie in plastica, che, se non correttamente smaltite, si trasformano in una delle principali cause di inquinamento.

Giornata dell'acqua, 25mila borracce

ai bimbi delle scuole Coinvolte primarie e secondarie di primo grado dei Comuni che ricadono nel territorio dell’Ato6

A presenziare all’evento è stata invitata la società sportiva dell’Alessandria Calcio che, oltre agli addetti alla comunicazione, ha partecipato con il giocatore simbolo della squadra, il capitano Giuseppe Prestia, e con il giovane attaccante Aristidi Kolaj. Tante le foto e le richieste di autografi da parte dei giovani alunni presenti alla mattinata.

Inoltre, come segno di una nuova vita che nasce e si sviluppa, agli alunni più piccoli è stata consegnata anche una piantina in vaso, con l’invito a ripiantarla ove più preferiscono. A concludere la mattinata l’intervento della dottoressa Elisa Tosonotti per conto della SRT di Tortona, la Società di Recupero e Trattamento dei Rifiuti, che ha effettuato una presentazione interattiva per insegnare agli alunni il corretto riciclo dei rifiuti.