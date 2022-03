Pertini: alunni con Libera per commemorare le vittime di mafia

OVADA - È terminata intorno alle ore 11.00 di questa mattina, lunedì 21 marzo, la lettura dei nomi delle vittime di mafia da parte degli alunni dell'Istituto "Pertini" di Ovada. L'iniziativa, promossa dalla sezione locale dell'associazione Libera in collaborazione con la scuola ovadese, si è svolta proprio in occasione della XXVII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Nel corso della mattinata i giovani studenti ovadesi hanno prima raggiunto piazzetta Peppino Impastato, dove è stato deposto un fiore e alcuni messaggi, e successivamente si sono recati all'interno del parco Pertini, meta finale dell'uscita. Terminata la lettura, i ragazzi iscritti alle cinque classi terze (in totale hanno presenziato circa cento partecipanti, ndr) sono rientrati in aula insieme ai loro insegnanti.