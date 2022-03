"Aperitivi letterari", rassegna al via

OVADA - Si terrà domenica prossima, 20 marzo, a Trisobbio, il primo appuntamento con “Aperitivi letterari”, la rassegna organizzata dal bar osteria “Da Nanu”. Dalle 18.00 sarà protagonista Roberto Brandi con “Qualcosa da lasciare”, l’autore dialogherà con la scrittrice Patrizia Ferrando. «Volevamo proporre - spiega l’organizzatrice, Nicoletta Repetti - un momento di convivialità per tutto il paese e per eventuali visitatori». I prossimi incontri sono previsti il 3 aprile con Mariangela Damilano e il suo “12 luglio 1950” e il 10 aprile con “Se...” di Elisabetta Somaglia.

In ogni occasione sarà servito un aperitivo in linea con il tema della giornata. Per la partecipazione, i posti nello spazio messo a disposizione nei locali sono limitati, è consigliata la prenotazione. Per ulteriori informazioni: 349.61.31.405. Il costo per l’ingresso, comprensivo di aperitivo è di 8 euro.