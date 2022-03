Ovada "abbraccia" Coppi: inaugurata la fontana in onore del Campionissimo

OVADA - I protagonisti dei questa edizione (la numero 113) della "Milano-Sanremo" transiteranno lì davanti intorno all'ora di pranzo, poco prima di raggiungere la zona del rifornimento (posta, come da tradizione, in Valle Stura). Ieri pomeriggio, invece, i dodici "temerari" iscritti alla versione storica della "Classicissima di Primavera" hanno proprio fatto tappa da quelle parti.

C'era anche il figlio Faustino, questa mattina, all'inaugurazione di quella "Fontana Coppi" collocata lungo la strada statale 456 "del Turchino", in località Panicata. «Sono felice ed emozionato - ha affermato l'erede del Campionissimo di Castellania - nel vedere quanta gente ricorda, con grande affetto, le gesta di mio padre». Nutrita anche la presenza dei bambini che, con indosso il casco e le divise della "Cicli Guizzardi" e dell'Uà Cycling Team, hanno raggiunto il luogo della cerimonia in sella alle loro bici.

«Dobbiamo ringraziare gli "Amici del Borgo" per il lavoro che hanno fatto nei mesi scorsi» ha aggiunto il sindaco di Ovada, Paolo Lantero, sottolineando come ormai l'associazione stia operando a favore dell'intera comunità ovadese. Oltre agli interventi di Diego e Stellio Sciutto (in rappresentanza proprio dell'ente), dell'onorevole Federico Fornaro, del ciclista professionista Matteo Bertrand e dei giornalisti Marco Pastonesi e Claudio Gregori, ha preso la parola anche Gianni Pastorino, che da bambini ha visto più volte passare "L'Airone di Castellania" da quelle parti. «Solo che allora le macchine fotografiche erano un lusso che non tutti potevano permettersi». Molte le ditte che ci hanno fornito supporto e materiali.