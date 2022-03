Fontana di Coppi: anche il figlio Faustino al taglio del nastro

OVADA - Ci sarà anche Faustino Coppi, figlio del “Campionissimo”, all’inaugurazione della fontana a lui dedicata. La cerimonia è in programma per domani (sabato 19 marzo), dalle ore 10.00 prima del passaggio dell’edizione 2022 della Milano-Sanremo, accanto alla strada statale 456 "del Turchino", in località Panicata.

Anche in questi giorni gli “Amici del Borgo”, l’associazione che ha deciso di recuperare lo spazio - posto subito dopo il secondo passaggio a livello in direzione Masone - ha lavorato alla cura dei dettagli. E' proprio in quell'area che il grande ciclista di Castellania era solito fermarsi durante i suoi frequenti allenamenti sulle strade tra basso Piemonte e Liguria.

Evento di rilievo

I volontari dell’associazione hanno dedicato 150 ore di lavoro per la pulizia e per il riordino dell'intera area. Nuovo sentiero, staccionata, panchine e tabelloni (con i volti dei grandi protagonisti del ciclismo ovadese, da Antonio Negrini a Imerio Massignan, fino a Franco Giacchero): c’è tutto questo accanto alla strada molto frequentata da amanti delle due ruote e atleti amatoriali.

«Abbiamo lavorato - spiega Diego Sciutto, portavoce dell’associazione - in accordo con il proprietario che ci ha dato la disponibilità dell’area. Molte le ditte che ci hanno fornito supporto e materiali. Si concretizza un’operazione già tentata negli anni ‘90 senza successo. Pensiamo che questo recupero possa essere una carta in più da giocare per un territorio che sul ciclismo punta molto per lo sviluppo futuro del turismo».