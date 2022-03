L'Ovadese muove la classifica, il punto soddisfa a metà

OVADA - Si allunga la classifica del Girone D della Promozione, complice una giornata in cui le prime hanno sfruttato l'occasione di giocare con le squadre della parte bassa della classifica. Unica eccezione, la netta affermazione della Pro Villafranca contro la capolista Luese. Ecco perchè il piccolo passo fatto dall'Ovadese con l'1-1 interno contro il Trofarello non sembra pagare. "All'andata - spiega mister Stefano Raimondi - avevamo giocato una partita simile e aveva perso. Poteva succedere anche oggi. L'importante in questa fase è muove comunque la classifica".

Partita imperfetta

Sul campo la squadra ha prima fatto sperare nella sesta vittoria consecutiva in casa. Poi si è persa contro un'avversaria che a un certo punto ha dato l'impressione di accontentarsi del punto. Non ha aiutato l'ennesima rivoluzione legata all'assenza al centro dell'attacco di Rignanese. "Abbiamo preparato la partita per aggirare la loro difesa, arrivare in area con i cross. Nel primo tempo l'abbiamo fatto bene. Ma ci è sempre mancata l'ultima giocata per essere davvero pericolosi". A complicare la vita il pareggio subito a ridosso del riposo e subito dopo essere passati meritatamente in vantaggio. L'assenza di Rignanese s'è sentita soprattutto nella ripresa quando sarebbe stato necessario un giocatore di peso per provare a sfondare. Se l'Ovadese ha offerto una prima mezz'ora di grande intensità, con la squadra alta e in proiezione offensiva, è pur vero che il gol di Mutti è arrivato al termine della più classica delle ripartenze. Ora c'è attesa per la sfida di domenica con l'Arquatese. Nel girone di andata le squadre si ritrovarono in condizione di classifica opposta. In questi mesi l'Ovadese è cresciuta ma manca ancora il classico centesimo per fare la lira.