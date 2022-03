Occimiano resiste, Acqui comanda

ALESSANDRIA – Mancano all’appello le due ovadesi e la Cetip-Makhymo Acqui Terme che giocheranno nel tardo pomeriggio, ma il sabato pallavolistico nelle serie minori ha comunque lasciato il segno: spicca su tutto la vittoria al tiebreak della Fortitudo Occimiano sul campo dell’ex capolista Safa2000 che proprio dopo la sconfitta dell’andata con le ragazze di Gombi iniziò la discesa verso il centro classifica.

Stavolta le ospiti si sono portate in vantaggio due volte nel computo dei set 20-25 e 23-25 ma sono sempre state rimontate prima 25-20, poi 25-17 dovendo così giocarsi tutto al quinto dominato 9-15. La vittoria è importante perché consente di rimanere una lunghezza sopra il Lilliput che domina 3-0 l’Alessandria Volley lasciandola a pari punti proprio con la Safa2000: la partita è lottata solo nel primo parziale che finisce 25-21, poi le alessandrine tirano i remi in barca e cedono 25-11 e 25-6.

La Bollente allunga, Novi cade con Genova In C1 Acqui cade e torna in zona retrocessione. Euromac Mix Casale si vendica al quinto set

Torna alla vittoria la Zs Ch Valenza con un bel 3-1 (25-20 19-25 25-20 25-15) alla Mokaor Vercelli che consente di rimanere in linea di galleggiamento e poter ancora sperare di evitare i playout.

Gavi, stop inatteso

In serie D arriva una sconfitta inattesa per le ragazze del Gavi Volley, piegate in casa 0-3 dalla PlayAsti: i parziali, come si vede dai punteggi di 20-25, 18-25 e 27-29 sono molto lottati ma la vittoria va alle ospiti che prendono la posta piena. Infine, bella affermazione 0-3 (17-25 18-25 22-25) in trasferta per l’Alessandria Volley sul campo del Volley Novara per consolidare la zona playoff, mentre Acqui Terme vince la prima delle due gare del weekend piegando 3-0 (25-20 25-18 25-19) il Sant’Anna Volley e conservando la testa della classifica.