CREMOLINO - ORE 19.30 - È stato probabilmente il malfunzionamento della caldaia a causare la fuga di gas che potrebbe aver portato al decesso Marco Benzo, aveva 67 anni, e abitava a Cremolino in via Crosio. Si pensa infatti a una intossicazione di monossido di carbonio.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. L’abitazione è stata posta sotto sequestro, così come la caldaia, e domani mattina sarà il medico legale ad effettuare un’ispezione cadaverica (disposta dal Pm) per accertare le cause esatte della morte.



Da quanto si è potuto apprendere, oggi, verso le 13, la moglie e la figlia di Benzo sono uscite per poi rientrare verso le 17.30. È in quel momento che hanno visto il 67enne disteso sul divano, ma ormai per lui non c’era più niente da fare.

ORE 19.20 - Tragedia a Cremolino, questo pomeriggio intorno alle 16.30. A causa di una fuga di gas in una casa un uomo è deceduto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118.

Seguono aggiornamenti.