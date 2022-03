Asfalto: chiude la rotatoria tra Corso Martiri e via Cavour

OVADA - Chiuderà per un tratto di 250 metri tra corso Martiri della Libertà e via Cavour la strada del Turchino. La limitazione disposta da Anas sarà in vigore tra le 19.00 di questa sera, venerdì 11 maggio, e le 7.00 di domani. Il provvedimento è stato varato per consentire l'opera di completamento della pavimentazione attorno alla rotonda. Durante la chiusura la circolazione sarà deviata su Via Mario Gea, Via Duchessa Galliera, Via Siri e via Voltri. I lavori sono iniziati lunedì scorso fra la rotonda di Belforte e l'ingresso in città e nel tratta che porta al confine con la Liguria.