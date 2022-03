Vaccini: oggi in Piemonte somministrate 6500 dosi

Consueto resoconto del tardo pomeriggio relativo ai dati della campagna vaccinale in Piemonte: nella giornata di oggi, lunedì 7 marzo, sono state circa 6500 le somministrazioni.

Per la precisione, sono 6.529 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 395 è stata somministrata la prima dose, a 1.239 la seconda, a 3.277 la terza. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 9.683.435 dosi, di cui 3.309.766 come seconde e 2.768.066 come terze. Nei primi otto giorni sono state somministrate 1.128 dosi di Novavax. Le quarte dosi finora somministrate ai soggetti immunodepressi sono 6.504 ( 1618 oggi).