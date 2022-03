Peste suina: recuperati tre cinghiali morti, uno ad Astuti

ASTUTI - Peste suina: continuano i controlli nella zona rossa (Val Borbera e Ovadese) ma anche in altre aree della provincia.

Questa mattina sono stati recuperati due cinghiali morti, uno a Silvano d'Ora ed uno in località Gnocchetto (Ovada). Un intervento è stato effettuato anche ad Astuti dove un ungulato è stato trovato riverso in un fosso lungo la strada che porta a Quargnento, un centinaio di metri dopo lo svincolo per Felizzano.

Per tutti e tre i casi, spiega il Servizio di Vigilanza Faunistico della Provincia, verranno effettuate le analisi per verificare se gli animali avevano contratto la malattia.

Anche nel caso di Astuti potrebbe trattarsi di un incidente stradale ma, in mancanza di certezze, l'ungulato verrà comunque sottoposto ad accertamenti.

Le "celle", ovvero le aree ognuna ampia un chilometro quadrato, cambiano di settimana in settimana vengono pattugliate dal Servizio di Vigilanza con l'ausilio dei volontari, per lo più cacciatori.