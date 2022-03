Presidio per la pace: un lungo elenco di adesioni

OVADA - Quindici comuni del territorio. L'associazionismo diffuso non solo a Ovada ma su tutto l'Ovadese. Si allunga l'elenco di associazioni e gruppi che hanno dato l'adesione per il presidio contro la guerra organizzato per domani sera, mercoledì 2 marzo alle 18.00. Libera, Arci, Parrocchiale, Borgallegro, Padri Scolopi, Scout, istituto Santa Caterina Madri Pie, Croce Verde Ovadese, Fondazione Cigno, Consorzio servizi sociali, Azione Cattolica, Caritas, parrocchia di Nostra Signora della Neve di Costa, EquAzione, Casa di carità Arti e Mestieri, Lions Club, Avulss, Floribert, ANPI sez.Pierina Ferrari - Tagliolo Compagnia dell’Agnolotto Tagliolo, FAI Fondo ambiente italiano Associazione “Sentirsi per star bene”, Associazione Calappilia, Lions Club, Asilo Nido Ferrando, Banca del Tempo “L'Idea”, Scuola di Musica “A. Rebora”, Pro Loco Cremolino ANFFAS, Vivi Ovada, il circolo cittadino del Partito Democratico,

«“Piantiamo insieme il seme della pace” - spiega Paola Sultana, coordinatrice dell'iniziativa - è il titolo della manifestazione, che vuole essere un primo momento di condivisione, il punto di partenza per altre iniziative comuni soprattutto in vista dell’aiuto concreto che saremo chiamati a dare a tutti coloro che fuggono dalle zone di conflitto. Invitiamo perciò i cittadini a partecipare ed a portare con sé la bandiera della pace e quella della propria associazione, insieme ad una fiaccola o una semplice candela, per illuminare il buio ed accendere una luce di speranza».