Meccanica e impresa: iscrizioni aperte al corso della Casa di Carità

OVADA - Partirà a marzo la prima edizione del corso “Tecniche di lavorazioni meccaniche con controllo numerico” presso il centro di formazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Ovada. Si tratta di un'iniziativa a numero chiuso con test e colloquio selettivo, per un massimo di cinque partecipanti, che avrà una durata di 300 ore compreso lo stage in azienda.

Oltre alle lezioni in aula, infatti, è prevista un'esperienza sul campo all'interno di tre importanti nomi dell’industria meccanica che operano nella nostra zona. Il patto è stato siglato grazie all’intervento di Confindustria Alessandria, con i partecipanti che avranno modo di interfacciarsi con gli esperti e i professionisti dell'Italvalv di Basaluzzo e delle ovadesi Ormig e Vezzani. Tra le finalità del progetto c'è la volontà di stipulare accordi di interesse all’assunzione degli allievi alla fine del corso.

Il progetto nei dettagli

Il percorso è rivolto sia a giovani che ad adulti disoccupati, compresi i percettori di reddito di cittadinanza, i lavoratori già destinatari di Buono Servizi Lavoro e i lavoratori occupati che attualmente risultano collocati in “CIGS”. Il requisito minimo per l’accesso al corso è la qualifica professionale nell’ambito meccanico, meccatronico, elettrico ed elettronico, oppure in altri ambiti se con comprovata esperienza nel settore. Possono partecipare al corso anche le persone in possesso di titoli superiori (diploma o laurea) nel settore o con pregressa esperienza nell’ambito meccanico.

Durante il corso si approfondiranno materie professionalizzanti come Disegno attraverso software professionali, utilizzo e manutenzione di Macchine utensili a controllo numerico, Processi di lavorazione automatizzati, Procedimenti di saldatura, Collaudo, Tecnologia dei materiali e Sicurezza. Le competenze tecniche che si andranno ad acquisire sono state richieste dalle aziende partner e progettate in modo da essere propedeutiche all’inserimento lavorativo.

Le modalità di iscrizione

Il corso è gratuito perché finanziato dal Fondo Sociale Europeo - Regione Piemonte - Macro Ambito 3 – Offerta formativa per il mercato del lavoro, che mira al rafforzamento dell'occupabilità e all'incremento dell’occupazione. Per pre-iscriversi occorre inviare una mail a centro.ovada@casadicarita.org, telefonare al numero 0143 822387 oppure recarsi in segreteria presso il Centro di formazione professionale di Ovada, Via Gramsci, 9. La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00 e dal Lunedì al Giovedì anche dalle 14.00 alle 17.00.