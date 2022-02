Villa Gabrieli: scuole e onlus insieme per il Carnevale degli alberi

OVADA - Sembra riposare in questa stagione il parco di Villa Gabrieli in attesa di offrire il meglio di sé nel periodo estivo. E proprio per diffondere la consapevolezza del patrimonio ambientale dello spazio verde di via Carducci che è nata “Il Carnevale degli alberi”, l’iniziativa che ha in Fondazione Cigno e Associazione Vela i principali promotori e nei ragazzi delle scuole dell’Infanzia del Comprensivo Pertini e dell’Istituto Madri Pie il forte braccio operativo.

Sono al lavoro da giorni i piccoli alunni. Obiettivo è dare vita al racconto che sarà proposto al Parco Pertini il 6 marzo prossimo. I bambini di tutte le sezioni delle scuole dell’Infanzia di via Galliera e di via Dania stanno costruendo maschere di grandi dimensioni (1,20 x 0,80 m) utilizzando vari materiali riciclabili ed ecosostenibili come carta e cartoncino e applicando diverse tecniche di pittura e decorazione.

Creatività e manualità

«L’iniziativa - spiegano dalla scuola - vuole sensibilizzare i bambini, soprattutto quelli più piccoli, al rispetto e alla conservazione dell’ambiente e di tutti gli elementi che lo compongono, con particolare riguardo alle aree verdi di Ovada e dell’Ovadese».

Ogni sezione, seguendo le rispettive programmazioni e anche in base all’età dei piccoli artisti, ha pensato ai vari personaggi da realizzare. Non possono mancare le maschere classiche della tradizione: Arlecchino e Pulcinella da sempre divertono i bambini. Poi ci sarà la Fata Riciclina che aiuta la natura. Con loro gli immancabili pagliacci che infondono allegria nei grandi e nei più piccoli. Le maschere saranno consegnate, presso la sede dell’Associazione Vela, entro il 28 febbraio. L’iniziativa ha già ottenuto il patrocinio del comune di Ovada.