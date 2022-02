Ovadese, tre punti pesanti con la Pastorfrigor

OVADA - La miglior Ovadese della stagione batte 2-1 la Pastorfrigor Stay e prolunga la sua serie positiva. Gara tirata tra due formazioni in salute quella del Geirino. Paga la linea, da poco varata da mister Stefano Raimondi e improntata sulla qualità. In campo si vede la stessa formazione di Santostefano. Il primo brivido lo provocano gli ospiti. La discesa sulla destra di Gulin mette in affanno la difesa. La respinta corta di Favorito è un assist per la conclusione dal limite di Margaglio. Devia in corner Gaione.





La risposta ovadese, al 6', è in un sinistro di Costa alto di poco. L'Ovadese lascia il controllo del gioco agli avversari. Soffre ma sa ripartire con azioni ficcanti. Al 18', per un fallo di Sassari sulla trequarti è punizione. Zaia calcia alto di poco con Gaione che controlla. Poi è ancora Gulin a seminare il panico in contropiede. L'esterno rimette al centro. Sull'accorrente Micillo devia in ripiegamento Anania.

Al 22' Bianchi conquista un pallone sulla trequarti difensiva e lancia Rignanese. Il centravanti entra in area e calcia di destro. Pronta deviazione di Cairola in corner. Anocra Rignanese al 46' trova il vantaggio con un gran destro da 20 metri sul quale Cairola è meno efficace che in precedenza.



Nella ripresa l'Ovadese agisce di rimessa ed è pericolosa in qualche occasione. Arriva però il pareggio ospite. Da un corner si genera una mischia in area. Bullano la risolve sottoporta tra le proteste degli ovadesi per un possibile fallo su Sassari. Sembra finita ma l'Ovadese ha la forza di reagire. Il gol della vittoria lo sigla uno dei migliori. L'azione si sviluppa sulla destra. A concluderla è però sul fronte opposto Costa che batte Cairola con un sinistro preciso nell'angolo basso.

Formazioni – Ovadese: Gaione, Bianchi, Costa, Massari, Silvestri, Favorito, Sassari, Anania, Rignanese, Aresca, Mazzotta (Massone,Mazzon, Pellegrino, Visentin,Xassan, Cannonero, Barletto,Mutti, Merialdo) All.: Raimondi.



Pastorfrigor Stay: Cairola, Miglietta, Molenaar, MIchelerio, Zaia, Bullano, Lanza Leonardo, Giarola, Micillo, Margaglio, Gulin (Parisi, Argellini, Zannotti,Mulla, Lanza Matteo, Osellame,Gentile, Grosso, Tosi) all. Perotti