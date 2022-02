Paralimpiadi: Lanza vola a Pechino con la Nazionale di Para Ice Hockey

OVADA - Parte idealmente oggi l’avventura olimpica di Gabriele Lanza. Nei prossimi giorni l'atleta ovadese sarà protagonista Paralimpiade invernale di Pechino (in programma dal 4 al 13 marzo, ndr) con indosso i colori del Comitato Italiano Paralimpico.

Complessivamente la spedizione azzurra sarà composta da 32 atleti, oltre agli accompagnatori. Quasi un elemento su due è stato convocato e viaggerà in Cina in rappresentanza della Nazionale Italiana di Para Ice Hockey (che sarà rappresentata da ben diciassette azzurri). Fra questi anche il 31enne nato e cresciuto nella nostra città.

Oggi Lanza è tesserato con i "Tori seduti" di Torino. Gioca in porta e, fra un tampone molecolare e l'altro, è pronto a debuttare in una Paralimpiade, con la speranza di riuscire a fare lo sgambetto a una delle "superpotenze" della specialità per provare a portare a casa una medaglia. Alle spalle permane una storia difficile, sviluppatasi attraverso un grave incidente sugli sci, una menomazione permanente e la recente battaglia contro la malattia. Ma Gabriele è stato più forte di tutto.