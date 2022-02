Gnocchetto, via libera al doppio senso di circolazione

OVADA - Sarà riattivata domani la doppia circolazione sulla statale del Turchino in frazione Gnocchetto. La notizia è arrivata da Anas, che nel maggio scorso ha ereditato la competenza dalla Provincia di Alessandria, nel vertice convocato con il sindaco di Ovada e i colleghi della Valle Stura per fare il punto sulla martoriata arteria che collega il Piemonte alla Liguria. Sette mesi di lavoro, 2.3 milioni di euro sono stati necessari per risolvere il problema, nato nell'autunno 2019, della frana a ridosso del centro abitato. L'impresa Alta Quota ha prima effettuato l'operazione di disgaggio, di fango, detriti e pietre che incombevano sulla sede stradale. In un secondo momento è partita la fase di installazione delle reti paramassi e dei sensori delle vibrazioni in quota.

Nel corso del vertice è stato fatto anche il punto sul problema generatosi al chilometro 71. L'intervento di ripristino della circolazione si svilupperò nei prossimi mesi. Primo obiettivo assicurare il passaggio anche ai mezzi pesanti, seppur solo sulla corsia a monte. Solo in un secondo momento si penserà al doppio senso di circolazione.

