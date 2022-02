Ancora una volta i pronostici sono stati ampiamente confermati, con grande spettacolo su tutti i campi della provincia e non solo. Ripercorriamo una giornata calcistica ricca di emozioni, passando in rassegna quanto avvenuto nelle varie categorie.

In serie D, ritrovano il sorriso sia Hsl Derthona che Casale: la compagine di Zichella archivia un periodo avaro di soddisfazioni andando a vincere ad Asti, premio meritato dopo una gara divertente e dominata più di quanto dica il 3-2 conclusivo. Bene anche il Casale, che piega la Caronnese 2-1 con un gol segnato da Pugliese proprio sui titoli di coda del confronto.

Al festival del gol vince Hsl 3-2 esterno al 'Censin Bosia': l'Asti in 10 trova due reti, ma i tortonesi hanno sempre in mano la gara

Casale, vittoria in volata I nerostellati battono la Caronnese (2-1), la rete decisiva al 49'

RISULTATI, CLASSIFICHE, MARCATORI: CLICCA QUI

Giornata amarissima, invece, per le alessandrine in Eccellenza, perché l'Acqui si illude due volte, ma poi viene raggiunto e superato dal Vanchiglia, capace di imporsi 3-2. Senza fortuna anche il Castellazzo, che a Dronero gioca una partita di orgoglio e di sacrificio, venendo punito nelle battute conclusive.

Acqui e Castellazzo, ripresa fatale Termali rimontati dal Vanchiglia, biancoverdi infilati nel finale dal Dronero

In Promozione è la domenica della Luese Cristo: un gol di Russo consente alla capolista di battere il San Giacomo Chieri, seconda forza del torneo adesso staccata di ben otto lunghezze, ma anche dagli altri campi le notizie sono favorevoli. La Novese del grande ex Mattia Greco, infatti, ferma la Valenzana, mentre una bella Ovadese va a vincere a Santo Stefano Belbo. Bene la Gaviese e l'Asca, benissimo la PastorStay che realizza addirittura sette reti. Prosegue, purtroppo, la crisi dell'Arquatese.

Rignanese-Sassari: l'Ovadese espugna Santostefano Vittoria importante per la squadra di Raimondi

Prima Categoria: prova di forza del Felizzano, che a Costigliole va sotto 1-0, ma poi rimonta con Cancro e Lucchini e consolida ulteriormente il primo posto in classifica. Lo Spartak, infatti, fa 0-0 a Canelli, e si fa avvicinare da una Fulvius corsara a Calliano. In chiave salvezza, successi pesanti per Solero e Tassarolo, mentre dilaga la Canottieri.

Atletico Acqui di nuovo solo in testa in Seconda Categoria: Boveri vince il derby a Cassine e approfitta del 3-3 tra Viguzzolese e Frugarolese, con gli ospiti che oltretutto perdono anche Giordano. Esulta la Boschese, 2-0 contro il Villaromagnano, tante emozioni in Sale-Fortitudo, 4-2 per i padroni di casa.

Chiusura dedicata alla Terza: al comando sale il Lerma, 3-1 alla Tiger Novi, mentre la Vignolese non va oltre l'1-1 contro Stazzano. Secco 3-0 della Junior Asca sul terreno del Lobbi.