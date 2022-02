Confagricoltura: nuova sede in via Cairoli

OVADA - Dall’espletamento di servizi per gli agricoltori (quali domande PAC e PSR) alle pratiche vitivinicole, fino ai permessi di circolazione, all'Anagrafe bovina e al Fascicolo del produttore. E poi i Buoni gasolio UMA, le buste paga per i dipendenti agricoli, i servizi fiscali di IVA e redditi e, (anche) per i cittadini non agricoltori, i servizi alla persona di Patronato Enapa e CAF. Sono questi alcuni dei servizi che, a partire dalla prossima settimana, verranno offerti all'interno del nuovo ufficio del recapito di Ovada di Confagricoltura Alessandria.

L'ufficio si trova in via Cairoli numero 104, proprio di fronte allo Iat. La cerimonia di inaugurazione si è svolta questa mattina (venerdì 18 febbraio) alla presenza degli associati (2mila in tutta la provincia, un centinaio nell'Ovadese) dei vertici provinciali dell'associazione. Da Luca Brondelli, presidente di Confagricoltura Alessandria, al direttore provinciale Cristina Bagnasco, fino ai direttori di Zona di Acqui Terme-Ovada Matteo Ferro e Simona Montobbio. Sarà proprio quest'ultima ad occuparsi della sede ovadese.

Ammodernamento e maggiore visibilità

“Lo spostamento del recapito in un’altra sede al piano terra, più moderna e di recentissima ristrutturazione e allo stesso tempo rintracciabile, perché vicina alla precedente sede, sita nella stessa via qualche civico più in là, in una zona di forte passaggio nel cuore economico cittadino, permette maggiore facilità di accoglienza del pubblico e migliore visibilità all’associazione” ha commentato Luca Brondelli, presidente di Confagricoltura Alessandria.

Nel corso della mattinata sono poi intervenuti l’assessore regionale all’agricoltura Marco Protopapa e il sindaco di Ovada, Paolo Lantero. Hanno presenziato al taglio del nastro anche Marco Lanza, assessore alle Attività economiche del Comune di Ovada, Mario Arosio, presidente dell’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato Ovadese, e Maurizio Montobbio, presidente del Consorzio Tutela del Gavi Maurizio Montobbio. La nuova sede (in precedenza il recapito si trovava a metà di via Cairoli) è stata poi benedetta da padre Guglielmo Bottero dei Padri Scolopi della Chiesa di San Domenico.

“Il cambiamento di sede – ha aggiunto il direttore provinciale Cristina Bagnasco - rientra nell’opera di ammodernamento complessivo dell’associazione, che è sempre stata una nostra priorità, per offrire al pubblico di associati e utenti il miglior servizio”.