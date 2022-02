Tante occasioni ma l'Ovadese non sfonda con l'Asca

OVADA - Una bella Ovadese non va oltre lo 0-0 sul campo dell'Asca. La formazione per una volta vestita di bianconero come da tradizione non sfrutta una serie di buone occasioni per tornare a casa dal Cattaneo con tre punti. Qualche timore per il neo arrivato Mutti: l'esterno infatti è stato da subito lanciato tra i titolari, dopo 20 minuti un risentimento muscolare l'ha costretto a lasciare il campo a Pellegrino.

La gara si apre con un sussulto in area ovadese. Un colpo di testa di Rachid termina alto sopra la traversa. Ma poi è l'Ovadese a controllare il gioco col nuovo assetto che vede Anania davanti alla difesa, Sassari arretrato nel ruolo di interno e il rientro in avanti di Rignanese fermo con il Cit Turin. Prima di uscire Mutti avrebbe la palla del vantaggio. Entrato in area l'esterno ha fallito la prima conclusione per poi consentire a Berengan di deviare in corner in uscita. Sull'azione successiva Sassari colpisce il pallone che finisce sul corpo di Rignanese: la carambola manda la palla a scheggiare la traversa.

Anche la ripresa vede un'Ovadese in controllo del gioco. Rignanese al 10 entra in area ma, a tu per tu con Berengan, scarica la sua conclusione sul corpo del portiere. La squadra ospite si arrabbia molto per due azioni fermate dal guardalinee per posizioni di fuorigioco di Rignanese e Sassari parse quantomeno dubbie. Al 35' Rignanese calcia in porta al termine di una bella azione orchestrata sulla destra da Anania e Sassari: la palla deviata sfiora il palo. C'è tempo anche per un ultimo tentativo della squadra di casa. Una conclusione di Mirone trova pronto Gaione alla parata a terra.