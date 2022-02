Ovadese, dal Derthona arriva Mutti

OVADA - Nel giorno di chiusura della sessione extra del calcio mercato l’Ovadese ufficializza l’acquisto di Alessandro Mutti dal Derthona. Si tratta di un giovane classe 2000, che può ricoprire diversi ruoli: trequartista, centrocampista avanzato. Buon fisico, è alto 1.85. Si completa quindi la rosa a disposizione di mister Stefano Raimondi in vista della gara di domenica sul campo dell'Asca dove Mutti potrebbe essere utilizzato. Nel frattempo, nel completamento della gara del campionato Juniores sospesa per nebbia prima di Natale, l'Ovadese ha sconfitto l'Acqui per 1-0. Nulla di fatto nei 32 minuti giocati con la squadra ovadese rimasta in dieci nell'ultimo quarto d'ora per l'espulsione di Barletto.