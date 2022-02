Tutto il calcio della provincia in tempo reale

Finalmente si ricomincia quasi a pieno regime. Dopo una sosta lunghissima, sta per andare in scena una domenica di campionato molto simile alla versione standard: segui in tempo reale i risultati, i marcatori e le classifiche di un turno che si annuncia estremamente interessante.

In serie D ostacolo Vado per un Casale reduce che prima di tutto dovrà fare i conti con le scorie derivanti dall'inattività, mentre Hsl Derthona ha a disposizione una grande chance: al 'Coppi' arriva infatti la Caronnese, terz'ultima in classifica, e i ragazzi di Zichella possono dare continuità al successo di Chieri.

In Eccellenza Acqui e Castellazzo giocano in trasferta: i 'bianchi' di Merlo vanno ad Alba (è una grande classica), la formazione di Nobili viaggia invece in direzione Pinerolo alla ricerca di punti salvezza.

Tre recuperi in Promozione (il clou è Novese-Santostefanese, ma sono coinvolte anche Gaviese e Ovadese), mentre in Prima Categoria riprende il duello a distanza tra Felizzano e Spartak San Damiano, con la Fulvius pronta ad approfittarne. Considerazioni analoghe valgono per la Seconda, dove Atletico Acqui e Frugarolese che rinnovano la sfida.