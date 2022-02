Croce Verde, ultimi giorni per aderire al Servizio Civile

OVADA - Sono gli ultimi giorni per iscriversi al bando per il Servizio Civile presso la Croce Verde Ovadese. La scadenza, già prorogata, è fissata per il 10 febbraio alle 14.00. Sono due i progetti messi a punto dalla pubblica assistenza di largo 11 gennaio che offre la possibilità di un inserimento nel mondo del volontariato e di un'esperienza dall'alto valore formativo. Il bando è aperto per soggetti tra i 18 e i 28 anni di età. "Col servizio civile - racconta Giulia Pastore, 21 anni, che ci si è cimentata nel 2021 - impari come gira il mondo". Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito di Anpas Piemonte oppure rivolgersi alla sede dell'associazione al numero 0143.80.5020.

