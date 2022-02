Strada 199, da lunedì via al cantiere

OVADA - Partirà lunedì, salvo sorprese dell'ultim'ora, il cantiere per il ripristino completo della strada 199 delle fontane sul territorio del Comune di Rocca Grimalda. L'obiettivo è il ritorno definitivo al doppio senso di marcia dopo la parziale riapertura della scorsa primavera. I lavori, secondo la pianificazione effettuata e messa nero su bianco in sede di gara d'appalto, dovranno durare cinque mese. «Siamo molto soddisfatti - spiega il sindaco del paese, Enzo Cacciola - soprattutto per la soluzione individuata che permetterà di conservare la transitabilità della strada anche durante le operazioni». In un primo momento i lavori erano stati affidati, al termine della procedura curata dalla Provincia, dalla impresa Co.e.st. di Potenza. Quest'ultima ha provveduto a subappaltare parte dell'intervento all'impresa locale Grandi Scavi.