Festival di Sanremo: debutto all'Ariston per la "lermese" Ornella Muti

OVADA - La conferma ufficiale è arrivata lo scorso 11 gennaio, con Amadeus che scelse il Tg1 delle ore 20.00 per annunciare i nomi delle cinque co-conduttrici che lo affiancheranno (insieme, ovviamente, al riconfermato Fiorello) sul palco del teatro Ariston in occasione della settantaduesima edizione del "Festival di Sanremo". L'appuntamento con la kermesse canora più importante della Penisola è da questa sera, martedì primo febbraio, fino a sabato prossimo, quando verrà decretato il vincitore che andrà a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest, in programma a Torino ("grazie" al successo dei Maneskin dello scorso anno) dal 10 al 14 maggio prossimi.

Saranno (in ordine di apparizione) Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli a calcare il palcoscenico di via Giacomo Matteotti, nel cuore della Città dei Fiori. Come già anticipato, stasera sarà la nota attrice romana, da anni residente nell'Ovadese (insieme alla figlia Naike Rivelli) a rompere il ghiaccio.

Una "vita di campagna" nell'Ovadese

Nel 2017 Muti annunciò la sua volontà di trasferirsi nelle colline del Basso Piemonte, a pochi chilometri dal centro zona (in una zona compresa fra i comuni di Castelletto d'Orba e Lerma). «Anni fa, comprai una casa di campagna per i miei figli perché qui ne aveva, e ne ha una, un carissimo amico, artista, di Genova - rivelò, ai tempi, a Candida Morvillo, giornalista de Il Corriere della sera -. Ci abbiamo passato tante estati e tanti Natali e Capodanni. Ora ci abito».

Da allora il suo rapporto con il territorio è cresciuto ulteriormente. La sua "vita di campagna" viene raccontata (quasi) quotidianamente attraverso i suoi profili ufficiali sui social network. Lo scorso settembre, poi, accettò il ruolo di madrina de "Le Terre Magiche", il progetto di promozione turistica avviato dai Comuni di Capriata e di Castelletto d'Orba. Ora, dopo aver recitato in oltre cento pellicole, per lei si sono spalancate le porte del teatro Ariston.