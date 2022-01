Sciopero infermieri Nursind il 28. Asl Al: "Possibili ritardi negli hub vaccinali"

ALESSANDRIA - Asl Al comunica che, a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore proclamato per venerdì 28 gennaio dall’organizzazione sindacale Nursind-Sindacato delle Professioni Infermieristiche, i centri vaccinali Hub potrebbero subire ritardi nell’erogazione dei servizio.

Asl Al assicurerà, negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza. In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso così come l’attività di contact tracing con i centri tamponi Drive e Pit Stop.

Per informazioni, richieste di nuovi appuntamenti e segnalazioni è possibile contattare il numero verde regionale Covid 800 957795 o scrivere alla mail urp@aslal.it.