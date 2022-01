Geirino, crisi di liquidità e nubi scure sul futuro

OVADA - Momenti di crisi ne ha visti tanti. Quello attuale è forse il più grave. I problemi immediati del Geirino dovranno essere risolti nel giro di una, al massimo due settimane. In discussione c'è la possibilità di utilizzare l'impianto schiacciato dalla mancate entrate degli ultimi due anni tra emergenza sanitaria e post alluvione, e il contatore delle spese che non si arresta. Dell'argomento si è parlato la settimana scorsa in una riunione tra Servizi Sportivi, la cooperativa che gestisce la struttura, società che adoperano i campi, e parte politica.

Risorse comuni

«Il nostro attuale problema - spiega Mirco Bottero, presidente di Servizi Sportivi - è la liquidità. Con la chiusura della piscina (fortemente danneggiata dalla piena dell'Orba dello scorso 4 ottobre ndr) è venuta meno la nostra principale entrata stabile e consistente. La gestione ordinaria non fa però sconti. Siamo quindi a un bivio. Non ci sono soldi per pagare le bollette. Per questo si potrebbe arrivare a uno scenario in cui l'impianto sia inutilizzabile». Domani sera le società si rivedranno e saranno chiamate a dare una risposta all'appello di Servizi Sportivi. Da saldare ci sono le quote non pagata per l'utilizzo degli ultimi tre anni: si tratta di poco più di 26 mila euro che in questa fase rappresenterebbero ossigeno puro.

Conti scoperti

Le quote versate dalle società rappresentano una minima parte del bilancio da 660 mila euro della struttura. Il contributo comunale da 220 mila euro rappresenta un terzo. Il resto deve entrare dall'utilizzo degli impianti. La piscina, come detto, e l'ostello gestito in forma diretta da Servizi Sportivi. Da Palazzo Delfino si osserva lo scenario con preoccupazione. «Era stato fatto un lavoro molto serio e puntuale per riequilibrare i conti - spiega il sindaco Paolo Lantero - I risultati si erano visti. Ora la sfortuna che sembra accanirsi sulla struttura provoca amarezza. Stiamo valutando come intervenire». Una delle ipotesi sarebbe l'anticipo di una parte del contributo per l'anno in corso. Che però, se utilizzato in questo modo, non sarebbe più a disposizione per le rate dei mutui che ancora gravano sulla gestione finanziaria.

Patrimonio sociale

Nel frattempo, il presente del Geirino parla anche di una pista ancora coperta dal fango e di necessità di manutenzione straordinaria. Di questo si deve occupare il comune che nel piano triennale per le opere pubbliche ha stanziato 800 mila euro divisi in due lotti. Tra gli interventi già previsti proprio la pista, il fondo del campo di calcetto, il tetto disastrato del palazzetto dello sport.