Croce Verde, lavori alla sede. Come cambia la viabilità

OVADA - Dopo il rifacimento del tetto entrano nel vivo i lavori all'interno della storica sede della Croce Verde in Largo 11 gennaio. E per questo motivo, da stamattina, cambiano la viabilità e la sosta nell'area. In particolare non si potrà transitare e sostare nell'area prospiciente all'ingresso della pubblica assistenza. Il provvedimento, emesso dalla Polizia Municipale di Ovada, sarà valido fino al 30 aprile 2022, in comunque fino al termine dei lavori.