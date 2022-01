Piazza Garibaldi, ritmi sostenuti per la gettata di cemento

OVADA - Sarà il meteo, accompagnato da temperature più miti. Saranno gli effetti del vertice in cui, la settimana scorsa, Palazzo Delfino ha preteso una tempistica certi e ritmi più celeri. Di fatto sono riprese a pieno regime le operazioni in piazza Garibaldi. Nella giornata di ieri gli addetti dell'impresa incaricata del cantiere di riqualificazione del salotto buono del centro storico hanno proceduto alla gettata di cemento. «Già per la prima settimana di febbraio - aveva chiarito il geometra Luigi Leto di Toro Holding, il gruppo a cui fa capo la Ma.Mi. di Lainate che si è aggiudicata l’appalto - sarà pronta la pavimentazione in calcestruzzo». La nuova scadenza imposta dall'Ufficio Tecnico Comunale è fissata a metà marzo, salvo eventi e impedimenti particolari.