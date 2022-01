Stop prolungato, si torna in campo il 12 e 13 febbraio

ALESSANDRIA - Altre due settimane di stop oltre il weekend del 29 e 30 gennaio che, per la pallavolo nazionale e regionale, avrebbe dovuto essere quello della ripresa.

Lo ha deciso la Federvolley, che ha confermato il programma solo per la serie A, maschile e femminile, ma dalle categorie inferiori, nazionali e regionali, tutta l'attività resta bloccata, perché "messa in grande difficoltà dal perdurare della pandemia. Al momento non ci sono le condizioni per ripartire nelle date precedentemente indicate".

Sospensione fino al 6 febbraio compreso per serie B, serie C, serie D, Prima e Seconda Divisione e per tutti i campionati giovanili. Si tornerà in campo, dunque, nel weekend del 12 e 13 febbraio, con le gare in calendario in quei giorni, mentre i turni non disputati saranno, con ogni probabilità, riprogrammati al termine della stagione regolare, anche se una decisione ufficiale è attesa nelle prossime settimane. "Vietati tornei e amichevoli, gli allenamenti possono continuare, sempre rispettando i protocolli".

Protocollo per i dilettanti: c'è il via libera di Ministero e Cts Accorciati i tempi di attesa per gli atleti guariti dal covid: 7 giorni per Under 40, 14 per Over 40

"E' una decisione che tiene conto dei problemi in molte realtà. Non è il caso della Bollente - sottolinea il direttore sportivo, Stefano Negrini, consigliere regionale della federazione - Noi abbiamo il gruppo al completo. Le due settimane serviranno per riportare a tempo pieno Bolla in squadra, ormai recuperato dall'infortunio. L'auspicio è che tutti possano superare le difficoltà attuali: l'approvazione del protocollo "Return to play" accorcia i tempi per il reinserimento degli atleti guariti dal covid".