Iscrizioni e novità: l'offerta formativa del "Pertini" torna in vetrina

OVADA - Si chiuderanno il prossimo 28 gennaio le iscrizioni all'anno scolastico 2022/2023 per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Eccezion fatta per l'Infanzia (per cui si compila una richiesta cartacea), anche quest'anno le domande dovranno essere presentate attraverso la modalità online. Per accedere al servizio è necessario utilizzare l’identità digitale SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale, ndr) o CIE (la Carta di identità elettronica) e richiedere l’abilitazione.

A tal proposito l'Istituto "Pertini" di Ovada ha pubblicato sul suo sito internet istituzionale un video tutorial che guiderà i genitori nella compilazione della domanda. Oltre alla possibilità di effettuare un tour virtuale dei vari plessi scolastici (dall’Infanzia di via Galliera e di via Dania alle Primarie “Giovanni Paolo II” e “Damilano” fino alla Secondaria di primo grado “Pertini”), nei prossimi giorni sarà possibile approfondire l'offerta formativa tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (al numero 0143 343572) nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì dalle 10.45 alle 12.45, mercoledì 9.45-10.45 e 13.45-16.45 e il venerdì (11.45-12.45 e 13.45-15.45).

Il personale della scuola e le segreterie (contattabili al numero 0143 80135) sono a disposizione per aiutare i genitori in difficoltà con la domanda di iscrizione. Per i prossimi dieci giorni, poi, sarà possibile fissare un appuntamento per una visita (delle aule, dei laboratori e di tutti i restanti locali) in presenza (sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste).