Strada 199: dopo l'aggiudicazione si guarda al "vero" ripristino

ROCCA GRIMALDA - Oltre sessanta le offerte arrivate per la gara d’appalto indetta dalla Provincia di Alessandria per il ripristino definitivo della provinciale 199 “delle Fontane” a Rocca Grimalda. E una ventina quelle escluse per il cosiddetto “eccesso di ribasso”. Sono i dettagli che si desumono dalla conclusione della procedura pubblicata sull’albo pretorio di Palazzo Ghilini.

Come già indicato nelle scorse settimana ad aggiudicare l’incarico è stata la Costruzione Strade di Moliterno. La cifra per l’aggiudicazione ammonta a 421.519 euro con un ribasso del 25% sulla base d’asta stabilita dall’ufficio tecnico di Palazzo Ghilini.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dai fenomeni di dissesto idrogeologico del versante. Il caso della provinciale 199, il collegamento più veloce tra il centro del paese e la Ovada - Alessandria, è forse il più difficile tra quelli lasciati in eredità dall’alluvione nell’autunno 2019. La speranza, ora, è che si possa mettere la parola "fine" su una vicenda annosa e ricca di polemiche.