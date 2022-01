Fibra ottica, lavori e controlli: modifiche alla viabilità per tre giorni

OVADA - Prenderà il via lunedì prossimo, 17 gennaio, l'intervento di verifica all'infrastruttura della fibra ottica disposto dal Comune di Ovada in via Voltri (tra i chilometri 70 e 72) e in via Gramsci. Ad eseguire i lavori sarà la ditta Aura Costruzioni di Melito di Porto Salvo, in Calabria.

A tal proposito, anche per i due giorni successivi, i veicoli in transito da quelle parti dovranno rispettare un limite di velocità di 30 chilometri all'ora. Nell'occasione, peraltro, il traffico sarà regolato da movieri, con il transito dei veicoli a senso unico alternato. Le operazioni proseguiranno fino a mercoledì 19 gennaio, a partire dalle ore 8.00 e fino alle 18.00.