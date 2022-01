In provincia cala il numero degli attualmente positivi

Sicuramente è ancora presto per trarre conclusioni definitive, certo è che le notizie - almeno relative agli ultimi due giorni - indicano un miglioramento.

In provincia di Alessandria, infatti, è in calo il numero delle persone 'attualmente positive': nonostante i dati relativi ai contagi siano ancora molto elevati, e comunque sempre a quattro cifre, stanno aumentando sensibilmente i guariti, che come da previsione iniziano a tenere il passo. "Vedremo se questa tendenza sarà confermata - spiega Carluccio Bianchi, docente di Macroeconomia dell'Upo - ma nelle ultime 48 ore, nell'Alessandrino', abbiamo registrato 2642 nuovi casi (1374 ieri, 1295 oggi) a fronte di 2831 guariti (1509 e 1322). Tenendo conto anche dei decessi, purtroppo 7, emerge che il saldo è positivo, perché i nuovi positivi sono in calo di 168 unità. E la nostra provincia, oramai da un po' di tempo a questa parte, contribuisce a tutti i contagi del Piemonte con una percentuale sempre inferiore al 10%".

Le criticità riguardano la pressione ospedaliera: siamo in piena zona arancione "perchè il tasso di ospedalizzazione è al 33,2% e quello nelle terapie intensive è al 23,4%. Se andiamo avanti di questo passo, il 'rosso' potrebbe diventare una prospettiva con cui fare i conti".