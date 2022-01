Addio al batterista Badano

ALESSANDRIA - Il mondo della musica alessandrina piange la scomparsa di Diego Badano. Il batterista è morto improvvisamente ieri sera (martedì) nella sua abitazione di Alessandria. Aveva 73 anni. Gli è stato fatale un infarto. Lascia la moglie e il figlio Massimiliano con il quale condivideva una passione che, per lui, era stata anche un lavoro.

Batterista di professione, Badano ha lavorato a lungo per la casa discografica Ricordi. E, contestualmente, ha suonato in alcuni storici gruppi della nostra provincia. Ha fondato i Percorso Inverso, la rock band specializzata in cover (da Santana ai Guns N' Roses, ai Creedence...) in voga soprattutto nell'Ovadese. Del gruppo, Massimiliano è il chitarrista.

La band

L'ultimo ritrovo

"Ci siamo trovati l'ultima volta il 22 dicembre, nella nostra sala prove a Belforte Monferrato - racconta il figlio - Da allora non ci siamo più visti perché abbiamo trascorso le vacanze separate, anche per ragioni dettate dal momento. Lui e mia mamma erano ad Alessandria, io a Ovada".

Ovada è una città che ha voluto bene a Badano. E lo sta dimostrando con le numerose testimonianze di affetto pubblicate sui social. Al cordoglio si uniscono parecchi musicisti di Alessandria che, negli anni, hanno avuto mondo di condividere il palco con lui. "Non posso che ringraziare tutti quelli che ci stanno vicino - conclude Massimiliano - Ci danno conferma che mio padre è stato non sono un bravo musicista ma anche un'ottima persona".

I funerali saranno celebrati venerdì 7 gennaio alle ore 15.30 nella chiesa dell'Assunta, a Ovada.