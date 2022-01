Segnaletica, rinfrescata nei punti più critici

OVADA - Una significativa “rinfrescata” alla segnaletica orizzontale. È ciò che si propone di dare il Comune di Ovada che prima di Natale ha avviato la procedura per affidare l’incarico. La spesa prevista dagli uffici del settore tecnico di Palazzo Delfino supera di poco i 46 mila euro.

Elenco dettagliato

Corso Saracco e piazza XX Settembre, via Gramsci e via Voltri, via lung’Orba e via Molare. Ci sono gli snodi principali della viabilità cittadina nel capitolato messo a punto in vista della gara. Questione di regolarità ma anche di sicurezza in aree in cui molti cittadini lamentano difficoltà a causa della velocità eccessiva di molti automobilisti. Dell’argomento si è parlato anche in una recente commissione Lavori Pubblici dopo l’ennesima richiesta di un intervento in corso Saracco, la via più popolosa della città. Il rinnovamento della segnaletica è il provvedimento adottato in considerazione dell’onere richiesto da iniziative diverso. «In passato lo abbiamo fatto - ha precisato di recente l’assessore alla Viabilità, Sergio Capello - Ma le risorse erano arrivati da bandi regionali che al momento non ci sono. Per questo dobbiamo capire se ci sono spazi differenti».

Lavori in primavera?

Solo in corso Saracco sono 14 gli attraversamenti pedonali, tutti sistemati in aree a grande intensità di traffico. In passato gli incidenti peggiori si sono verificati all’intersezione con piazza XX Settembre. Per questo motivo si pensò di allontanare le strisce pedonali dall’incrocio, allargare il marciapiede per impedire la fermata delle auto in punti inopportuni.

L’impresa che si aggiudicherà l’appalto non dovrà occuparsi solo delle “zebre” ma anche di precedenze, linee continue aree di sosta non gestite direttamente dalla società dei parcheggi, frecce e spazi adibiti allo stallo dei bus delle aziende di trasporti. Si punta a portare a termine l’operazione nella prossima primavera.