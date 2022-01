Vaccini: oltre 26mila dosi a cavallo di Capodanno

ALESSANDRIA - Senza sosta nemmeno il 31 dicembre e a Capodanno la macchina vaccinale del Piemonte: sono 26.614 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che in questi due giorni hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 2.654 è stata somministrata la prima dose, a 1.931 la seconda, a 22.029 la terza.

“Il nostro grazie va a tutti gli operatori e alla macchina organizzativa delle aziende sanitarie che anche in queste giornate di festa hanno dato priorità al bene collettivo e alla nostra sicurezza - sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi - e grazie anche ai cittadini che hanno risposto alla chiamata al vaccino, perché oggi più che mai rappresenta il nostro strumento più forte per combattere la pandemia. Il Piemonte va avanti e nelle prossime settimane vaccineremo tutti coloro che devono ricevere la terza dose nei tempi di validità del proprio Green pass”.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.960.216 dosi, di cui 3.105.654 come seconde e 1.405.459 come terze, corrispondenti al 99,1% di 8.035.920 finora disponibili in Piemonte.

Terapie intensive: oltre 2/3 non vaccinati

Dai dati aggiornati al 31 dicembre, in Piemonte oltre i 2/3 dei pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva non sono vaccinati. In particolare, sui 107 ricoveri della giornata di ieri 77 riguardano pazienti non vaccinati (49 uomini e 28 donne), altri 30 sono invece pazienti vaccinati (17 uomini e 13 donne), ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse.