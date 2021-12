Rinviato il concerto di Natale

OVADA - Una decisione che nessuno avrebbe voluto adottare ma necessaria in considerazione del periodo che stiamo vivendo. Ovada rinuncia almeno per ora il suo concerto di Natale. L'appuntamento, originariamente fissato per domenica 19 dicembre, era stato rinviato al 6 gennaio a causa dei problemi all'impianto di riscaldamento. “E’ stata una decisione sofferta ma, ma crediamo che in questo momento il senso di responsabilità debba, ancora una volta, prevalere in ogni nostra azione – ha commentato l'assessore alla Cultura, Roberta Pareto - Ringrazio l'Associazione Rebora, la Banda Cittadina, la Civica Scuola di Musica e L'Ancora per la disponibilità e la sensibilità dimostrate anche appoggiando questa scelta”. Ad oggi i casi di coronavirus in città sono 123 una vera e propria esplosione in una settimana.

“Il Consiglio Comunale tutto ha condiviso questa decisione – conclude Pareto - è un momento complicato ma quando potremo svolgere il concerto lo faremo con uno spirito giusto e più lieto, la serata non è annullata, la riprogrammeremo appena possibile”.