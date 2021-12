Presepi: grande partecipazione al concorso della Pro Loco

OVADA - Sono trenta le adesioni partecipanti all’edizione in versione on line ”Presepi in Ovada” organizzata dalla Pro Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese. Massiccia la partecipazione delle Scuole Elementari di Via Fiume e Via Dania oltre alle Scuole Materne e l’Associazione Vela. E’ possibile visitare le sacre rappresentazioni sulla pagina Facebook “ Pro Loco Ovada” fino all’8 gennaio 2022 aggiungendo se possibile un mi piace o un commento. Nel mese di gennaio 2022 verrà poi consegnato ai partecipanti un attestato di partecipazione e un contributo.