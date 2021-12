Partecipate e revisore dei conti per il Consiglio Comunale

OVADA - Si chiude anche l'anno politico amministrativo. E' in programma domani sera l'ultimo consiglio comunale per il 2021. Una seduta "tecnica" convocata semplicemente per ratificare la revisione delle partecipate del Comune di Ovada. Sullo sfondo la situazione di Saamo, che potrebbe generare qualche polemica tra le parti, oggetto di cessione del ramo d'azienda alla Trotta Bus Service e per la quale è in corso una complicata fase di liquidazione di ciò che rimane. In ballo anche le quote Econet, la società di gestione dei rifiuti. La seduta si concluderà con il passaggio tecnico della nomina del revisore dei conti comunali per il triennio tra il 2022 e il 2025. Ancora una volta sarà utilizzata la modalità della videoconferenza con i lavori sviluppati attraverso la piattaforma Gotomeeting.