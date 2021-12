Iris Baretto, regina alla Dronero - Sant'Anna

DRONERO - Una classica, la 'Dronero - Sant'Anna di Roccabruna', edizione numero 22, dopo un anno di syop.

Non numeri enormi al via (89), ma tanta qualità sui quasi 9 chilometri in salita (per la precisione 8,900 metri) e dislivello positivo di 630 metri.

Nella gara femminile la conferma della grande condizione e dei progressi costanti di Iris Baretto: l'atleta ovadese ha salutato la sua società, Trionfo Ligure, con una vittoria importante e il 13° posto nella classifica assoluta, in cui svetta Marco Moletto, da poco tesserato per l'Atletica Saluzzo, che sarà anche il club di Baretto da inizio 2022.

Al traguardo Iris precede la futura compagna di team Mina El Kanoussi e Nicol Albina Cavallera (Run Athletic Team).