Botteghe Storiche di Alessandria: oggi il magazine in regalo

Oggi in regalo con "l'ovadese" il magazine dedicato alle Botteghe Storiche della città di Alessandria. Una 60ina di realtà, che da oltre 40 anni fanno parte della spina dorsale del commercio cittadino, raccontate - una per una - attraverso le fotografie e le parole di chi le ha fondate o di chi le ha ricevute in eredità dalla famiglia e che ancora oggi ne porta avanti lo spirito.

Idee, famiglie, eventi, aneddoti, Storia. Una narrazione di un centinaio di pagine che cerca nelle radici l'energia per progettare il futuro: oggi in regalo con "l'ovadese" e disponibile presso le sedi del giornale.