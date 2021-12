Era nato a Ovada il camionista morto nell’incidente sulla A7

TORTONA - Un camionista di 56 anni morto sul colpo e due persone che viaggiavano su un’auto trasportate all’ospedale di Alessandria con l’elisoccorso rappresentano il tragico bilancio dell’incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio nel tratto in cui l’autostrada A7 Milano-Serravalle attraversa il territorio del Comune di Tortona.

La vittima è G.P., nato a Ovada e residente nel vicentino. Probabilmente gli è stato fatale un attimo di disattenzione e ha tamponato l’autotreno che lo precedeva, fermo in prima corsia per un rallentamento causato da un precedente incidente. L’impatto è stato violento e il conducente dell’autocarro è morto pochi minuti dopo.

L’automezzo guidato dalla vittima è stato a sua volta tamponato da un’Audi con due persone a bordo, il cui conducente non è riuscito ad arrestare il veicolo prima dell’impatto.

Sul posto per effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente e a stabilire eventuali responsabilità sono intervenute cinque pattuglie della Polizia stradale di Milano Ovest con il loro comandante e due pattuglie della Polstrada di Alessandria per regolare il traffico e istituire l’uscita obbligatoria verso la A26 per i veicoli in transito nella corsia nord della A7. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco e le equipe del soccorso di emergenza 118, ma ogni tentativo di salvare il 56enne è risultato vano.