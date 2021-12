La "Corsa dei Babbi Natale" animerà la vigilia del centro storico

OVADA - Il rosso è anche il colore prevalente della società. In questo caso assumerà però un significato diverso e "festaiolo". E' in programma per il pomeriggio della vigilia "La corsa dei Babbi Natale". L'Atletica Ovadese Ormig vuole rilanciare in grande stile un'iniziativa nata per diventare un momento di aggregazione tra i tesserati dello storico sodalizio sportivo. "Ci siamo dati due appuntamenti - raccontano Marco Bruno e Alessandro Senelli, rispettivamente presidente e coordinatore dello staff allenatori - Con adulti e giovani sopra gli undici anni ci troveremo al Geirino, i più piccolo si aggregheranno al parco Pertini. Tutti assieme percorreremo le vie del centro, ci fermeremo in alcuni punti come via San Paolo, piazza Assunta e l'area dell'Enoteca per giochi esercizi e coinvolgere commercianti e cittadini".

L'idea è nata qualche anno fa, con il Covid - 19 non si è sviluppata secondo le intenzioni. La corsa dei Babbi Natale vuole essere un momento di aggregazione e di promozione delle attività di una società molto cresciuta negli ultimi anni a livello giovanile. "I tesserati - aggiunge Senelli - sono più di duecento. Parliamo di ragazzi che si allenano con passione, provano ad andare oltre le attuali difficoltà dell'impianto del Geirino. Il risultato migliore riguarda il bassissimo tasso di abbandono delle attività nell'età difficile attorno ai quindici anni. Anzi, molti giovani atleti a loro volta si occupano dei più piccoli".

L'ambizione è quella di fare della "Corsa dei Babbi Natale" un momento che vada oltre ai confini della città. Si guarda ad Acqui e Casale inserite con Ovada nelle operazioni di promozione del marchio "Gran Monferrato".