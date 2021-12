Il gruppo "Scout Ovada 1" lancia il panettone sospeso

OVADA - Ricalca la più tipica iniziativa solidale napoletana del caffè sospeso l’ultima idea della comunità capi del Gruppo Ovada 1 degli Scout. Solo che al posto della classica tazzina calda e fragrante, a disposizione ci saranno panettoni artigianali sfornati in città.

L’appello è stato lanciato qualche giorno fa, direttamente da Facebook. La raccolta andrà avanti fino al prossimo 29 dicembre. Sarà un modo diverso per alleviare il disagio di quelle famiglie che trascorreranno le prossimo feste in ristrettezze.

Comunità attiva

L'iniziativa è stata varata ufficialmente qualche giorno fa, con gli ovadesi che si sono già dimostrati particolarmente attenti e generosi. Non è la prima volta che l’associazione si segnala per iniziative a sfondo sociale.

«Sarà possibile acquistare - spiegano i portavoce della comunità - un panettone al costo di euro 10,00 presso il “Panifico della stazione”, in Corso Saracco. Il pacco sarà tenuto in giacenza e successivamente donato alla Caritas di via Santa Teresa. Il panettone sarà poi inserito nel classico pacco alimentare donato in questo periodo».