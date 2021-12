Rifiuti e sicurezza: acquistate le prime fototrappole

OVADA - Ammonta a 2.257 euro l'impegno di spesa disposto dal Comune di Ovada per l'acquisto delle fototrappole che saranno utilizzate in diverse zone della città con finalità di controllo e di sicurezza. Nello specifico, come anticipato qualche settimana fa, a Palazzo Delfino c'è l'intenzione di monitorare (maggiormente) la situazione relativa all'abbandono dei rifiuti.

Lo scorso autunno era stato il consigliere di minoranza Angelo Priolo (Ovada Viva) a chiedere - sempre su questo fronte - un celere intervento all'amministrazione comunale in carica. Il regolamento, poi, è stato redatto in Commissione e approvato all'unanimità.

Videosorveglianza, via libera al nuovo regolamento Fototrappole contro gli abbandoni di rifiuti e prevenzione dal vandalismo

"Percorso condiviso"

Tra le novità introdotte c’è anche l’introduzione della centrale operativa di controllo, uno strumento in più per il quale ha lavorato la Polizia Locale. «Questo regolamento - ha spiegato l’assessore all'Ambiente del Comune di Ovada, Marco Lanza - è il frutto di una volontà politica precisa ma anche di un percorso condiviso e convinto capace di dare risposte concrete per il futuro e nell’interesse della nostra città».

Ora, in via Torino, si è deciso di passare dalle parole ai fatti, con l'acquisto delle fototrappole (cinque, modello WN-40CM) per la sorveglianza ambientale, delle schede di memoria, dei rispettivi kit e del caricabatteria. Il prossimo passo sarà l'utilizzo effettivo su strada.